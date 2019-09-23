Синоптики дали прогноз погоди на завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Найближчої доби в Україні очікується погода без опадів. Уночі подекуди заморозки у повітрі, удень температура сягатиме 22 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцетрі.
"Найближчої доби без опадів; вночі у північних та східних областях в повітрі заморозки 0-3°, температура вдень 9-14° тепла, на решті території вночі 4-9° тепла, вдень 14-19°, у західних та південних областях місцями до 22°", - повідомили синоптики.
Також вони вказали, що 25 вересня на Закарпатті та Прикарпатті, 26 вересня на Правобережжі країни дощі, на решті території без опадів; температура вночі 2-10° тепла, у східних, 25 вересня і в північних областях на ґрунті, місцями в повітрі заморозки 0-3°, температура вдень 12-17° тепла, на півдні країни до 20°.
Нагадаємо, 23 вересня в Україні до 24 градусів тепла.