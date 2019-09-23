Синоптики дали прогноз погоды на завтра

"В ближайшие сутки без осадков, ночью в северных и восточных областях в воздухе заморозки 0-3°, температура днем 9-14° тепла, на остальной территории ночью 4-9° тепла, днем 14-19°, в западных и южных областях местами до 22°", - сообщили синоптики.

Также они указали, что 25 сентября на Закарпатье и Прикарпатье, 26 сентября на Правобережье страны дожди, на остальной территории без осадков; температура ночью 2-10° тепла, в восточных, 25 сентября и в северных областях на почве, местами в воздухе заморозки 0-3°, температура днем 12-17° тепла, на юге страны до 20°.

Напомним, 23 сентября в Украине до 24 градусов тепла.