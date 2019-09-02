Синоптики дали прогноз погоди на завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. По Україні у вівторок, 3 вересня, очікуються дощі, подекуди шквали. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"Найближчої доби на Правобережжі та Чернігівщині короткочасні дощі, грози, у західних, Житомирській та Вінницькій областях місцями значні дощі, град та шквали 15-20 м/с, на решті території без опадів; температура вночі 14-19°, на узбережжі морів до 21°, вдень 27-32°, у західних областях 17-25°", - повідомили синоптики.
4 вересня в Україні, крім східної частини, Криму та Приазов'я, 5 вересня у південних, центральних та східних областях окремі грозові дощі; температура вночі 8-13°, вдень 20-25°, на півдні та сході країни вночі 13-18°, вдень 25-30°.
Нагадаємо, протягом літа в Києві було зафіксовано 13 температурних рекордів.