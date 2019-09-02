Синоптики дали прогноз погоды на завтра

"В ближайшие сутки на Правобережье и в Черниговской области кратковременные дожди, грозы, в западных, Житомирской и Винницкой областях местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков, температура ночью 14-19°, на побережье морей до 21°, днем 27-32°, в западных областях 17-25°", - сообщили синоптики.

4 сентября в Украине, кроме восточной части, Крыму и Приазовье, 5 сентября в южных, центральных и восточных областях отдельные грозовые дожди; температура ночью 8-13°, днем 20-25°, на юге и востоке страны ночью 13-18°, днем 25-30°.

Напомним, в течение лета в Киеве было зафиксировано 13 температурных рекордов.