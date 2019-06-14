Синоптики дали прогноз погоди на завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. У найближчі три доби в більшості західних областей, завтра вдень також у північних, Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях, 16 червня і на сході країни місцями короткочасні дощі з грозами, на решті території без опадів. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"У найближчі три доби в більшості західних областей, завтра вдень також у північних, Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях, 16 червня і на сході країни місцями короткочасні дощі з грозами, на решті території без опадів.Температура вночі 15-21°, на узбережжі морів до 23°, в Карпатському регіоні 11-16°; вдень 27-32°, завтра на півдні та сході країни до 34°, в понеділок на Прикарпатті 22-26°", - повідомили синоптики.
На Київщині завтра другій половині дня місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північний, помірний. Температура вночі 18-21°, вдень 29-32°.
Як повідомляв УНН, погода у Києві побила два температурні рекорди.