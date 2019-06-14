Синоптики дали прогноз погоды на завтра

"В ближайшие трое суток в большинстве западных областей, завтра днем также в северных, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях, 16 июня и на востоке страны местами кратковременные дожди с грозами, на остальной территории без осадков. Температура ночью 15-21 °, на побережье морей до 23 °, в Карпатском регионе 11-16 °, днем 27-32 °, завтра на юге и востоке страны до 34 °, в понедельник на Прикарпатье 22-26 °", - сообщили синоптики.

В Киевской области завтра второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, умеренный. Температура ночью 18-21 °, днем 29-32 °.



Как сообщал УНН, погода в Киеве побила два температурные рекорды .