Синоптики дали прогноз погоди на вихідні
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. У вихідні, 5-6 жовтня, в Україні пройдуть дощі, повітря вдень прогріється до 21 градуса тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"У вихідні в більшості областей пройдуть дощі, завтра у південних, вдень також і в Дніпропетровській, Полтавській та Харківській областях значні дощі, подекуди з грозами, лише в суботу в північній, в неділю в південній частині без опадів; температура вночі 2-8° тепла, найближчої ночі на півдні та сході 9-13°, вдень 8-15°, завтра в Приазов'ї, на Луганщині та в Криму 16-21°", - вказали синоптики.
Що стосується початку наступного тижня, то в понеділок вночі на Прикарпатті, вдень у північних, центральних та південних областях дощ, в Карпатах з мокрим снігом, на решті території без істотних опадів; очікується зниження температури на 2-4° (вночі до заморозків).
Нагадаємо, 4 жовтня в Україні до 25 градусів тепла.