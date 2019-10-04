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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
11:26 • 16804 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

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Синоптики дали прогноз погоди на вихідні

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 жовтня. УНН. У вихідні, 5-6 жовтня, в Україні пройдуть дощі, повітря вдень прогріється до 21 градуса тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Синоптики дали прогноз погоди на вихідні

"У вихідні в більшості областей пройдуть дощі, завтра у південних, вдень також і в Дніпропетровській, Полтавській та Харківській областях значні дощі, подекуди з грозами, лише в суботу в північній, в неділю в південній частині без опадів; температура вночі 2-8° тепла, найближчої ночі на півдні та сході 9-13°, вдень 8-15°, завтра в Приазов'ї, на Луганщині та в Криму 16-21°", - вказали синоптики.

Що стосується початку наступного тижня, то в понеділок вночі на Прикарпатті, вдень у північних, центральних та південних областях дощ, в Карпатах з мокрим снігом, на решті території без істотних опадів; очікується зниження температури на 2-4° (вночі до заморозків).

Нагадаємо, 4 жовтня в Україні до 25 градусів тепла.

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