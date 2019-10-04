Синоптики дали прогноз погоды на выходные

"В выходные в большинстве областей пройдут дожди, завтра в южных, днем также и в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях значительные дожди, местами с грозами, только в субботу в северной, в воскресенье в южной части без осадков, температура ночью 2-8° тепла, ближайшей ночью на юге и востоке 9-13°, днем 8-15°, завтра в Приазовье, в Луганской области и в Крыму 16-21°", - указали синоптики.

Что касается начала следующей недели, то в понедельник ночью на Прикарпатье, днем в северных, центральных и южных областях дождь, в Карпатах с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков; ожидается снижение температуры на 2-4° (ночью до заморозков).

Напомним, 4 октября в Украине до 25 градусов тепла.