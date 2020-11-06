Синоптики дали прогноз погоди на вихідні

"У найближчі три доби без опадів; завтра у західних, у неділю та понеділок в більшості областей країни вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 1-6° тепла; вдень 7-12°, у вихідні на півдні, в неділю і на заході країни до 15°", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні оновили зони карантину: хто у "червоній".