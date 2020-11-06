Синоптики дали прогноз погоды на выходные
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. В выходные на большей части территории Украины без осадков, местами туманы. Воздух днем будет прогреваться до 15 градусов тепла - на юге и на западе. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
"В ближайшие трое суток без осадков; завтра в западных, в воскресенье и понедельник в большинстве областей страны ночью и утром местами туман. Температура ночью 1-6° тепла, днем 7-12°, в выходные на юге, в воскресенье и на западе страны до 15°", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее в УНН, в Украине обновили зоны карантина: кто в "красной".