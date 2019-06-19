Синоптики дали прогноз погоди на вихідні
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Наприкінці цього тижня в Україні очікується переважно суха погода та 36-градусна спека, при цьому на кінець тижня і початок наступного прогнозуються короткочасні дощі та грози у західних областях. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Так, 21-22 червня, очікується суха спекотна погода, лише в західних, місцями Житомирській та Вінницькій областях короткочасні дощі, грози, подекуди град, шквали 15-20 м/с. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-21°, на узбережжі морів до 24°; вдень 29-34°, у південних, східних та більшості центральних областей місцями до 36°, 22 червня в західних областях 23-28°.
А вже 23-24 червня у західній частині країни очікуються короткочасні дощі, грози; температура вночі 13-19°, вдень 23-29°. На решті території країни 23 червня без опадів, 24 червня, крім сходу, місцями короткочасні дощі, грози; температура вночі 17-23°; вдень 28-34°, на півдні та сході країни до 36°.
Нагадаємо, найближчими днями на захід України повернуться грозові дощі.