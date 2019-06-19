Синоптики дали прогноз погоды на выходные

Так, 21-22 июня, ожидается сухая жаркая погода, лишь в западных, местами Житомирской и Винницкой областях кратковременные дожди, грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-21°, на побережье морей до 24°; днем 29-34°, в южных, восточных и большинстве центральных областей местами до 36°, 22 июня в западных областях 23-28°.

А уже 23-24 июня в западной части страны ожидаются кратковременные дожди, грозы; температура ночью 13-19°, днем 23-29°. На остальной территории стране 23 июня без осадков, 24 июня, кроме востока, местами кратковременные дожди, грозы; температура ночью 17-23°, днем 28-34°, на юге и востоке страны до 36°.

Напомним, в ближайшие дни на запад Украины вернутся грозовые дожди.