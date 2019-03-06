Синоптики дали прогноз погоди на вихідні
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. На вихідних в Україні мінлива хмарність. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"8 березня вдень у північних областях, 9 березня на Лівобережжі місцями невеликий дощ; в Карпатах та Закарпатті помірні дощі, в горах з переходом в мокрий сніг; на решті території без опадів. Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с, 8 березня вночі в Україні, вдень на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, 8 березня у східних та Сумській областях 0-5° морозу; вдень 9-14° тепла, на сході 5-10° тепла", - повідомили синоптики.
У прес-службі підкреслили, що 10-11 березня в Україні часом невеликий дощ (у південній частині місцями); температура вночі 0-6° тепла, вдень 6-12°, на півдні 10-16°. В Карпатах мокрий сніг, температура вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.
Як повідомляв УНН, у Карпатах завтра збережеться лавинна небезпека.