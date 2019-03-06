Синоптики дали прогноз погоды на выходные

"8 березня днем в северных областях, 9 марта на Левобережье местами небольшой дождь, в Карпатах и Закарпатье умеренные дожди, в горах с переходом в мокрый снег, на остальной территории без осадков. Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с 8 марта ночью в Украине, днем на Левобережье местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6 ° тепла, 8 марта в восточных и Сумской областях 0-5 ° мороза, днем 9-14 ° тепла, на востоке 5-10 ° тепла ", - сообщили синоптики.

В пресс-службе подчеркнули, что 10-11 марта в Украине временами небольшой дождь (в южной части местами); температура ночью 0-6 ° тепла, днем 6-12 °, на юге 10-16 °. В Карпатах мокрый снег, температура ночью 1-6 ° мороза, днем около 0 °.



Как сообщал УНН, в Карпатах завтра сохранится лавинная опасность .