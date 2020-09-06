Синоптики дали прогноз погоди на початок тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. По Україні завтра, 7 вересня, очікується дощова, вітряна погода, температура вночі знижуватиметься до 8 градусів тепла, вдень - до +30. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"Завтра у західній частині, у вівторок місцями у північних та центальних областях короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-12 м/с, на заході вдень 7 вересня місцями пориви 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що температура у західних областях вночі 8-13°, вдень 18-24°; на решті території вночі 10-16°, вдень 24-30°, 8-9 вересня у північній частині 17-23°.
"6 вересня о 9 годині температура води в Чорному та Азовському морях становила 19-24°, у Дніпрі в межах Києва 21°," - резюмували синоптики.
Як повідомлялося раніше в УНН, синоптики дали прогноз погоди на вихідні.