Синоптики дали прогноз погоди на вихідні

За прогнозом синоптиків, завтра, 5 вересня, у південній частині, більшості центральних, найближчої ночі місцями і в північних областях короткочасні дощі, грози; у південній частині пориви північно-східного вітру 15-20 м/с; температура вночі в західних областях 8-13°, на решті території 11-16°, на узбережжі морів до 20°, вдень 22-27°.

У неділю, 6 вересня, і понеділок, 7 вересня, у західній, в неділю також і в південно-східній частині короткочасний дощ, місцями гроза, на решті території без опадів; температура вночі 11-18°, вдень 22-27°, у південних, центральних та східних областях 25-30°, на крайньому заході країни 18-21°.

Нагадаємо, метеорологи розповіли, якою буде осінь.