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Синоптики дали прогноз погоды на выходные

Киев • УНН

 • 18732 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. По Украине в субботу, 5 сентября, ожидается дождливая, ветреная погода, температура ночью будет понижаться до 8 градусов тепла, днем - до +27°. Уже в воскресенье, 6 сентября, будет несколько теплее, днем воздух прогреется до 30 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Синоптики дали прогноз погоды на выходные

По прогнозу синоптиков, завтра, 5 сентября, в южной части, большинстве центральных, ближайшей ночью местами и в северных областях кратковременные дожди, грозы; в южной части порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с; температура ночью в западных областях 8-13°, на остальной территории 11-16°, на побережье морей до 20°, днем 22-27°.

В воскресенье, 6 сентября, и понедельник, 7 сентября, в западной, в воскресенье также и в юго-восточной части кратковременный дождь, местами гроза, на остальной территории без осадков; температура ночью 11-18°, днем 22-27°, в южных, центральных и восточных областях 25-30°, на крайнем западе страны 18-21°.

Напомним, метеорологи рассказали, какой будет осень.

Украинские Национальные Новости

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