Синоптики дали прогноз погоды на начало недели
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. По Украине завтра, 7 сентября, ожидается дождливая, ветреная погода, температура ночью будет понижаться до 8 градусов тепла, днем - до +30. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
"Завтра в западной части, во вторник местами в северных и центального областях кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-12 м/с, на западе днем 7 сентября местами порывы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Отмечается, что температура в западных областях ночью 8-13°, днем 18-24°; на остальной территории ночью 10-16°, днем 24-30°, 8-9 сентября в северной части 17-23°.
"6 сентября в 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла 19-24°, в Днепре в пределах Киева 21°", - резюмировали синоптики.
Как сообщалось ранее в УНН, синоптики дали прогноз погоды на выходные.