Синоптики дали прогноз погоди на початок тижня

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Київ • УНН

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КИЇВ. 5 липня. УНН. 6 липня у Карпатському регіоні можливий дощ та грози, а 7-8 липня - у центральних та північних областях. Температура від 16° вночі та до 39° вдень. Про це УНН повідомили в УкрГідрометцентрі.

"Завтра в Україні без опадів, лише у Карпатському регіоні вдень місцями короткочасний дощ, гроза.Температура вночі 16-22°, на узбережжі морів до 24°, вдень 30-35°, у східних, південних та Дніпропетровській областях 36-39°", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 7-8 липня у центральних та північних областях місцями короткочасний дощ, гроза, 7 липня у західній частині значні грозові дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів.

"Температура вночі 16-20° (8 липня на заході 10-15°), вдень у східних, південних та Дніпропетровській областях 30-35°, 7 липня до 39°; на решті території спека спаде до 22-27°, у західних та північних областях до 18-24°", - повідомили синоптики.

Вказується, що на 5 липня о 9 годині температура води в Чорному та Азовському морях становила 23-30°; в Дніпрі в межах Києва 24°.

Як повідомлялося раніше в УНН, спека до +39° і грози: якої погоди чекати у найближчі три доби.

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