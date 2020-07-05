Синоптики дали прогноз погоди на початок тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. 6 липня у Карпатському регіоні можливий дощ та грози, а 7-8 липня - у центральних та північних областях. Температура від 16° вночі та до 39° вдень. Про це УНН повідомили в УкрГідрометцентрі.
"Завтра в Україні без опадів, лише у Карпатському регіоні вдень місцями короткочасний дощ, гроза.Температура вночі 16-22°, на узбережжі морів до 24°, вдень 30-35°, у східних, південних та Дніпропетровській областях 36-39°", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 7-8 липня у центральних та північних областях місцями короткочасний дощ, гроза, 7 липня у західній частині значні грозові дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів.
"Температура вночі 16-20° (8 липня на заході 10-15°), вдень у східних, південних та Дніпропетровській областях 30-35°, 7 липня до 39°; на решті території спека спаде до 22-27°, у західних та північних областях до 18-24°", - повідомили синоптики.
Вказується, що на 5 липня о 9 годині температура води в Чорному та Азовському морях становила 23-30°; в Дніпрі в межах Києва 24°.
Як повідомлялося раніше в УНН, спека до +39° і грози: якої погоди чекати у найближчі три доби.