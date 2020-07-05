Синоптики дали прогноз погоды на начало недели
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. 6 июля в Карпатском регионе возможен дождь и грозы, а 7-8 июля - в центральных и северных областях. Температура от 16° ночью и до 39° днем. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
"Завтра в Украине без осадков, лишь в Карпатском регионе днем местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 16-22°, на побережье морей до 24°, днем 30-35°, в восточных, южных и Днепропетровской областях 36-39°", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 7-8 июля в центральных и северных областях местами кратковременный дождь, гроза, 7 июля в западной части значительные грозовые дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков.
"Температура ночью 16-20° (8 июля на западе 10-15°), днем в восточных, южных и Днепропетровской областях 30-35°, 7 июля до 39°, на остальной территории жара спадет до 22-27°, в западных и северных областях до 18-24°", - сообщили синоптики.
Указывается, что на 5 июля в 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла 23-30°; в Днепре в пределах Киева 24°.
Как сообщалось ранее в УНН, жара до + 39° и грозы: какой погоды ждать в ближайшие трое суток.