Синоптики дали прогноз погоди на початок лютого
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. У перші три дні лютого по Україні очікуються дощі, місцями можливі з мокрим снігом. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"Завтра, 1 лютого, невеликий дощ, вночі з мокрим снігом; на дорогах Карпатського регіону та північного сходу країни подекуди ожеледиця; температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, на заході країни 1-6° тепла, вдень 2-7° тепла, на Прикарпатті та у південній частині місцями 8-11°", - вказали синоптики.
У наступні дві доби, 2-3 лютого, у більшості областей опади, переважно у вигляді дощу; температура в неділю вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°, на півдні країни до 15° тепла, в понеділок протягом доби 1-7° тепла, на Одещині та в Криму вдень до плюс 11°.
Вітер західний та південно-західний, 7-12 м/с, в західній частині, 2-3 лютого також і у південних та східних областях місцями пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с.
Нагадаємо, 31 січня в Україні від 5° морозу до 8° тепла.