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Синоптики дали прогноз погоды на начало февраля

Киев • УНН

 • 26694 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. В первые три дня февраля по Украине ожидаются дожди, местами возможны с мокрым снегом. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

Синоптики дали прогноз погоды на начало февраля

"Завтра, 1 февраля, небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, на дорогах Карпатского региона и северо-востока страны местами гололедица, температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, на западе страны 1-6° тепла, днем 2-7° тепла, на Прикарпатье и в южной части местами 8-11°", - указали синоптики.

В последующие двое суток, 2-3 февраля, в большинстве областей осадки, преимущественно в виде дождя; температура в воскресенье ночью 1-6° тепла, днем 5-10°, на юге страны до 15° тепла, в понедельник в течение суток 1-7 ° тепла, в Одесской области и в Крыму днем до плюс 11°.

Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с, в западной части, 2-3 февраля также и в южных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с.

Напомним, 31 января в Украине от 5° мороза до 8° тепла.

Украинские Национальные Новости

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