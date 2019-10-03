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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
11:26 • 16784 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

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Синоптики дали прогноз погоди на кінець тижня

Київ • УНН

 • 39538 перегляди

КИЇВ. 3 жовтня. УНН. В Україні до кінця тижня дощитиме, місцями температура повітря сягатиме 25 градусів тепла, однак вже у неділю очікується зниження температури на 2-4°. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Синоптики дали прогноз погоди на кінець тижня

Завтра у більшості областей дощ, в центральних та південних областях місцями гроза, лише на південному сході, а вдень на заході країни без опадів; температура вночі 7-12°, у південній частині до 16°, вдень 11-19°, у східних, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму 20-25°.

5 жовтня у південних, східних та центральних областях помірні, місцями значні дощі, на решті території подекуди невеликий дощ; температура вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°, на півдні та сході країни вночі 9-14°, вдень 14-20°.

6 жовтня на Закарпатті, Прикарпатті та у східних областях дощ, в Карпатах з мокрим снігом, на решті території без істотних опадів; очікується подальше зниження температури на 2-4°.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз на жовтень.

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