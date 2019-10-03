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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Синоптики дали прогноз погоды на конец недели

Киев • УНН

 • 39538 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. В Украине до конца недели дождь, местами температура воздуха будет достигать 25 градусов тепла, однако уже в воскресенье ожидается понижение температуры на 2-4°. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

Синоптики дали прогноз погоды на конец недели

Завтра в большинстве областей дождь, в центральных и южных областях местами гроза, лишь на юго-востоке, а днем на западе страны без осадков; температура ночью 7-12°, в южной части до 16°, днем 11-19°, в восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму 20-25°.

5 октября в южных, восточных и центральных областях умеренные, местами значительные дожди, на остальной территории местами небольшой дождь; температура ночью 3-8° тепла, днем 8-13°, на юге и востоке страны ночью 9-14°, днем 14-20°.

6 октября на Закарпатье, Прикарпатье и в восточных областях дождь, в Карпатах с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков; ожидается снижение температуры на 2-4°.

Напомним, синоптики дали прогноз на октябрь.

Украинские Национальные Новости

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