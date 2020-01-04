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Синоптики дали прогноз погоди до Різдва

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. В Україні завтра, 5 січня, буде невеликий мокрий сніг та дощ, 6 та 7 січня - подекуди невеликий сніг. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

"Завтра у більшості областей місцями невеликий мокрий сніг та дощ, в західних областях окремі пориви вітру 15-20 м/с; температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла, в Карпатах 5-10° морозу. 6 січня в південно-східній частині та Криму помірний, 7 січня в західних, північних, вдень і в центральних областях місцями невеликий сніг, на решті території без опадів", - йдеться у повідомленні.

Температура вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°, в Карпатах вночі 7-12°, вдень 1-6° морозу.

"На Київщині завтра місцями невеликий мокрий сніг та дощ. Температура вночі та вдень 0-3° тепла. На 11 годину у столиці 2° тепла, атмосферний тиск 743 мм рт. ст., відносна вологість 75 %", - зазначили синоптики.

Як повідомлялося раніше в УНН, синоптики дали прогноз погоди на вихідні.

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