Синоптики дали прогноз погоды к Рождеству
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. В Украине завтра, 5 января, будет небольшой мокрый снег и дождь, 6 и 7 января - местами небольшой снег. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"Завтра в большинстве областей местами небольшой мокрый снег и дождь, в западных областях отдельные порывы ветра 15-20 м/с, температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла, в Карпатах 5-10° мороза. 6 января в юго-восточной части и Крыму умеренный, 7 января в западных, северных, днем и в центральных областях местами небольшой снег, на остальной территории без осадков", - говорится в сообщении.
Температура ночью 1-6° мороза, днем около 0°, в Карпатах ночью 7-12°, днем 1-6° мороза.
"В Киевской области завтра местами небольшой мокрый снег и дождь. Температура ночью и днем 0-3° тепла. На 11:00 в столице 2° тепла, атмосферное давление 743 мм рт. ст., относительная влажность 75%", - отметили синоптики.
Как сообщалось ранее в УНН, синоптики дали прогноз погоды на выходные.