Синоптики дали прогноз погоди до кінця тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. По Україні у п'ятницю-суботу, 29-30 листопада, пройдуть дощі, у неділю, 1 грудня, - переважно без опадів. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Так, у наступні дві доби на більшій частині території країни пройдуть дощі, місцями, крім більшості західних та північних областей, значні дощі, у суботу в західних, Житомирській, Вінницькій та Київській областях невеликий дощ з переходом у мокрий сніг; температура вночі від 6° тепла до 1° морозу, вдень 1-8° тепла, на півдні, завтра і на крайньому заході країни до 12°.
У неділю переважно без опадів; температура вночі 1-6°, в Карпатах до 10° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, у південній частині вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.
Вітер в Україні південний з переходом на північно-західний, 5-12 м/с, 30 листопада на сході та південному сході місцями пориви 15-20 м/с.
Нагадаємо, 28 листопада на частині України пройдуть дощі.