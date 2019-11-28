Синоптики дали прогноз погоды до конца недели
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. По Украине в пятницу-субботу, 29-30 ноября, пройдут дожди, в воскресенье, 1 декабря - преимущественно без осадков. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Так, в последующие двое суток на большей части территории страны пройдут дожди, местами, кроме большинства западных и северных областей, значительные дожди, в субботу в западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях небольшой дождь с переходом в мокрый снег, температура ночью от 6° тепла до 1° мороза, днем 1-8° тепла, на юге, завтра и на крайнем западе страны до 12°.
В воскресенье преимущественно без осадков; температура ночью 1-6°, в Карпатах до 10° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, в южной части ночью около 0°, днем 1-6° тепла.
Ветер в Украине южный с переходом на северо-западный, 5-12 м/с, 30 ноября на востоке и юго-востоке местами порывы 15-20 м / с.
Напомним, 28 ноября на части Украины пройдут дожди.