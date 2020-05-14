Синоптики дали прогноз погоди до кінця тижня

"У найближчі дві доби невеликі та помірні дощі, вночі 16 травня у центральних областях місцями значні дощі; лише завтра на півночі країни, 17 травня у більшості областей без істотних опадів", - повідомили синоптики.

За їхнім прогнозом, температура вночі очікується 5-12°, найближчої ночі у північних та північно-західних областях 1-6° тепла, на поверхні грунту місцями заморозки 0-3°; температура вдень 13-18° тепла, у південній частині та на Закарпатті 18-24°.