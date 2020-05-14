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Синоптики дали прогноз погоды до конца недели

Киев • УНН

 • 46299 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. К самому концу недели дожди в Украине почти стихнут, температура воздуха будет достигать максимальной отметки в 24 градуса тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Синоптики дали прогноз погоды до конца недели

"В ближайшие двое суток небольшие и умеренные дожди, ночью 16 мая в центральных областях местами значительные дожди; только завтра на севере страны, 17 мая в большинстве областей без существенных осадков", - сообщили синоптики.

По их прогнозу, температура ночью ожидается 5-12°, ближайшей ночью в северных и северо-западных областях 1-6° тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0-3°; температура днем 13-18° тепла, в южной части и на Закарпатье 18-24°.

Украинские Национальные Новости

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