Синоптики дали прогноз на завтра: де очікувати снігу та дощів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Дощі та сніг у четвер, 25 березня, очікуються на півдні, сході та у центральній частині України, на решті тероторії без опадів. Повітря вдень прогріється місцями до 9 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
25 березня у південних, східних та більшості центральних областей хмарно, сніг, вдень з дощем, у південно-східній частині місцями значні опади, подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла.
На решті території мінлива хмарність, без опадів; температура вночі 2-7° морозу, вдень 4-9° тепла (в Карпатах вночі 5-10° морозу, вдень 0-4° морозу).
Вітер в країні переважно північний, 5-10 м/с.
Погода у Києві та області
25 березня по Києву опадів не очікується. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 5-7° тепла.
У Київській області 25 березня також без опадів. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень 4-9° тепла.
За даними метеорологів, метеорологічна весна до Києва ще не прийшла, тому що немає стійкого переходу середньодобової температури через 0 градусів.