Синоптики дали прогноз на завтра: где ожидать снега и дождей
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Дожди и снег в четверг, 25 марта, ожидаются на юге, востоке и в центральной части Украины, на остальной теротории без осадков. Воздух днем прогреется местами до 9 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
25 марта в южных, восточных и большинстве центральных областей облачно, снег, днем с дождем, в юго-восточной части местами значительные осадки, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла.
На остальной территории переменная облачность, без осадков; температура ночью 2-7° мороза, днем 4-9° тепла (в Карпатах ночью 5-10° мороза, днем 0-4° мороза).
Ветер в стране преимущественно северный, 5-10 м/с.
Погода в Киеве и области
25 марта по Киеву осадков не ожидается. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 5-7° тепла.
В Киевской области 25 марта также без осадков. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 4-9° тепла.
По данным метеорологов, метеорологическая весна в Киев еще не пришла, потому что нет стойкого перехода среднесуточной температуры через 0 градусов.