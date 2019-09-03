Синоптики дали прогноз на завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. В Україні у середу, 4 вересня, очікуються місцями короткочасні грозові дощі, температура вдень сягатиме 30 градусі тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"Найближчої доби в Україні, крім східної частини, Криму та Приазов'я, 5 вересня у південних, центральних та східних областях, 6 вересня на сході, вдень і на заході країни місцями короткочасні грозові дощі, подекуди шквали 15-20 м/с", - вказали синоптики.
Температура у західних та північних областях вночі 8-15°, вдень 19-24°, на решті території вночі 13-18°, на узбережжі морів до 20°, вдень 23-28°, завтра подекуди 30°.
Нагадаємо, 3 вересня в Україні до 32 градусів тепла.