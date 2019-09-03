Синоптики дали прогноз на завтра

"В ближайшие сутки в Украине, кроме восточной части, Крыма и Приазовья, 5 сентября в южных, центральных и восточных областях, 6 сентября на востоке, днем и на западе страны местами кратковременные грозовые дожди, местами шквалы 15-20 м/с", - указали синоптики.

Температура в западных и северных областях ночью 8-15°, днем 19-24°, на остальной территории ночью 13-18°, на побережье морей до 20°, днем 23-28°, завтра местами 30°.

Напомним, 3 сентября в Украине до 32 градусов тепла.