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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 54828 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Синоптики дали прогноз на перший день листопада

Київ • УНН

 • 19953 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Завтра, 1 листопада, переважатиме суха погода, вдень стовпчик термометра підніметься до 14 градусів тепла, а на півдні країни до +17. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Синоптики дали прогноз на перший день листопада

Деталі

1 листопада, за прогнозами синоптиків, без опадів, лише на Одещині та Миколаївщині вдень місцями невеликий дощ.
Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, на Одещині до 8° тепла, в Карпатах подекуди 1-6° морозу; вдень 9-14° тепла, у південних областях до 17°.

На Київщині завтра теж без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 9-14°, у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 11-13°.

Українські Національні Новини

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