Синоптики дали прогноз на перший день листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Завтра, 1 листопада, переважатиме суха погода, вдень стовпчик термометра підніметься до 14 градусів тепла, а на півдні країни до +17. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
1 листопада, за прогнозами синоптиків, без опадів, лише на Одещині та Миколаївщині вдень місцями невеликий дощ.
Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 0-5° тепла, на Одещині до 8° тепла, в Карпатах подекуди 1-6° морозу; вдень 9-14° тепла, у південних областях до 17°.
На Київщині завтра теж без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 9-14°, у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 11-13°.