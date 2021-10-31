Синоптики дали прогноз на первый день ноября
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Сегодня, 1 ноября, будет преобладать сухая погода, днем столбик термометра поднимется до 14 градусов тепла, а на юге страны до +17. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
Подробности
1 ноября, по прогнозам синоптиков, без осадков, лишь в Одесской и Николаевской областях днем местами небольшой дождь.
Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 0-5° тепла, в Одесской области до 8° тепла, в Карпатах местами 1-6° мороза; днем 9-14° тепла, в южных областях до 17°.
В Киевской области завтра тоже без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 9-14°, в Киеве ночью 2-4° тепла, днем 11-13°.