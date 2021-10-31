Синоптики дали прогноз на первый день ноября

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1 ноября, по прогнозам синоптиков, без осадков, лишь в Одесской и Николаевской областях днем местами небольшой дождь.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла, в Одесской области до 8° тепла, в Карпатах местами 1-6° мороза; днем 9-14° тепла, в южных областях до 17°.

В Киевской области завтра тоже без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 9-14°, в Киеве ночью 2-4° тепла, днем 11-13°.