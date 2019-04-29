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Синоптики дали прогноз на останній день квітня

Синоптики дали прогноз на останній день квітня

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. В останній день квітня в Україні часом пройдуть дощі. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, 30 квітня, за прогнозом, буде хмарно з проясненнями.

"Часом дощі, у південній частині місцями невеликі дощі, окремі грози", - зазначили синоптики.

Вітер прогнозується переважно північно-східний, на півдні - південний 7-12 м/с.

Щодо температури повітря, то вночі очікується 6-11°, на півночі Лівобережжі та в Карпатах 1-5° тепла; вдень 11-16°, в центральних областях до 19°, у південній частині 18-23°.

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Зазначено, що 1-2 травня також буде хмарно з проясненнями.

1 травня в Україні дощі. У більшості західних областей значні дощі, а на сході країни місцями грози.

2 травня невеликі, на сході помірні короткочасні дощі з грозами.

Вітер очікується східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура 1 травня вночі 2-7° тепла, вдень 10-15°, на півдні вночі 6-11°, вдень 16-21°; 2 травня в Україні вночі 5-10°, вдень 13-18°.

Далі, 3 травня, вночі у східних областях та Приазов'ї вдень на більшій частині території країни, а 4 травня у західних, вдень — і в північних та східних областях очікується короткочасний дощ, гроза.

Температура вночі 5-11°; вдень 14-19°, 4 травня у південних та східних областях до 21°, у західній частині місцями 10-13°.

Нагадаємо, 29 квітня в Україні оголосили штормове попередження.

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