Синоптики дали прогноз на останній день квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. В останній день квітня в Україні часом пройдуть дощі. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Так, 30 квітня, за прогнозом, буде хмарно з проясненнями.
"Часом дощі, у південній частині місцями невеликі дощі, окремі грози", - зазначили синоптики.
Вітер прогнозується переважно північно-східний, на півдні - південний 7-12 м/с.
Щодо температури повітря, то вночі очікується 6-11°, на півночі Лівобережжі та в Карпатах 1-5° тепла; вдень 11-16°, в центральних областях до 19°, у південній частині 18-23°.
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Зазначено, що 1-2 травня також буде хмарно з проясненнями.
1 травня в Україні дощі. У більшості західних областей значні дощі, а на сході країни місцями грози.
2 травня невеликі, на сході помірні короткочасні дощі з грозами.
Вітер очікується східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.
Температура 1 травня вночі 2-7° тепла, вдень 10-15°, на півдні вночі 6-11°, вдень 16-21°; 2 травня в Україні вночі 5-10°, вдень 13-18°.
Далі, 3 травня, вночі у східних областях та Приазов'ї вдень на більшій частині території країни, а 4 травня у західних, вдень — і в північних та східних областях очікується короткочасний дощ, гроза.
Температура вночі 5-11°; вдень 14-19°, 4 травня у південних та східних областях до 21°, у західній частині місцями 10-13°.
Нагадаємо, 29 квітня в Україні оголосили штормове попередження.