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Синоптики дали прогноз на последний день апреля

Синоптики дали прогноз на последний день апреля

Киев  •  УНН

 • 16223 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В последний день апреля в Украине временами пройдут дожди. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

Так, 30 апреля, по прогнозу, будет облачно с прояснениями.

"Временами дожди, в южной части местами небольшие дожди, отдельные грозы", - отметили синоптики.

Ветер прогнозируется преимущественно северо-восточный, на юге - южный 7-12 м/с.

Что касается температуры воздуха, то ночью ожидается 6-11°, на севере Левобережье и в Карпатах 1-5° тепла; днем 11-16°, в центральных областях до 19°, в южной части 18-23°.

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Отмечено, что 1-2 мая также будет облачно с прояснениями.

1 мая в Украине дожди. В большинстве западных областей значительные дожди, а на востоке страны местами грозы.

2 мая небольшие, на востоке умеренные кратковременные дожди с грозами.

Ветер ожидается восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура 1 мая ночью 2-7° тепла, днем 10-15°, на юге ночью 6-11°, днем 16-21°; 2 мая в Украине ночью 5-10°, днем 13-18°.

Далее, 3 мая, ночью в восточных областях и Приазовье днем на большей части территории страны, а 4 мая в западных, днем - и в северных и восточных областях ожидается кратковременный дождь, гроза.

Температура ночью 5-11°; днем 14-19°, 4 мая в южных и восточных областях до 21°, в западной части местами 10-13°.

Напомним, 29 апреля в Украине объявили штормовое предупреждение.

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