Синоптики дали дощовий прогноз до середини тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. По Україні 25-27 серпня очікуються грозові дощі, температура повітря сягатиме 33 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"У найближчі три доби в більшості західних, північних та центральних областей короткочасні грозові дощі, завтра у західній частині подекуди значні дощі, на решті території без опадів", - повідомили синоптики.
Температура вночі 11-18°, на узбережжі морів до 20°; вдень у західних, північних, завтра і в центральних областях 20-26°, на решті території 27-33°.
Нагадаємо, у Мінприроди до кінця року очікують отримати сценарії зміни клімату в Україні на 2030, 2050 та 2100 роки.