Синоптики дали дощовий прогноз до середини тижня

"У найближчі три доби в більшості західних, північних та центральних областей короткочасні грозові дощі, завтра у західній частині подекуди значні дощі, на решті території без опадів", - повідомили синоптики.

Температура вночі 11-18°, на узбережжі морів до 20°; вдень у західних, північних, завтра і в центральних областях 20-26°, на решті території 27-33°.

Нагадаємо, у Мінприроди до кінця року очікують отримати сценарії зміни клімату в Україні на 2030, 2050 та 2100 роки.