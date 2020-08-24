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Синоптики дали дождливый прогноз до середины недели

Киев • УНН

 • 30082 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. По Украине 25-27 августа ожидаются грозовые дожди, температура воздуха будет достигать 33 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Синоптики дали дождливый прогноз до середины недели

"В ближайшие трое суток в большинстве западных, северных и центральных областей кратковременные грозовые дожди, завтра в западной части местами значительные дожди, на остальной территории без осадков", - сообщили синоптики.

Температура ночью 11-18°, на побережье морей до 20°; днем в западных, северных, завтра и в центральных областях 20-26°, на остальной территории 27-33°.

Напомним, в Минприроды до конца года ожидают получить сценарии изменения климата в Украине на 2030, 2050 и 2100 годы.

Украинские Национальные Новости

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