Синоптики дали дождливый прогноз до середины недели
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. По Украине 25-27 августа ожидаются грозовые дожди, температура воздуха будет достигать 33 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"В ближайшие трое суток в большинстве западных, северных и центральных областей кратковременные грозовые дожди, завтра в западной части местами значительные дожди, на остальной территории без осадков", - сообщили синоптики.
Температура ночью 11-18°, на побережье морей до 20°; днем в западных, северных, завтра и в центральных областях 20-26°, на остальной территории 27-33°.
Напомним, в Минприроды до конца года ожидают получить сценарии изменения климата в Украине на 2030, 2050 и 2100 годы.