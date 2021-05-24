Синоптики дали дощовий прогноз на завтра: де очікувати опадів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Найближчої ночі на сході України, завтра вдень - на заході очікується короткочасний дощ, можливі грози. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом погоди від синоптиків, найближчої ночі у східних, завтра вдень у західних областях короткочасний дощ, місцями грози та пориви вітру 15-20 м/с, на решті території без опадів; температура вночі 7-12°, вдень 20-25°.
26-27 травня в західних, північних та Вінницькій областях невеликі, у четвер місцями помірні короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, на решті території без опадів; температура вночі 8-15°; вдень 22-27°, у західних та північних областях 19-24°.
Доповнення
На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 9-12°, вдень 20-23°.