Синоптики дали дощовий прогноз на завтра: де очікувати опадів

Деталі

За прогнозом погоди від синоптиків, найближчої ночі у східних, завтра вдень у західних областях короткочасний дощ, місцями грози та пориви вітру 15-20 м/с, на решті території без опадів; температура вночі 7-12°, вдень 20-25°.

26-27 травня в західних, північних та Вінницькій областях невеликі, у четвер місцями помірні короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, на решті території без опадів; температура вночі 8-15°; вдень 22-27°, у західних та північних областях 19-24°.

Доповнення

На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 9-12°, вдень 20-23°.