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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 37778 просмотра

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Синоптики дали дождливый прогноз на завтра: где ожидать осадков

Киев • УНН

 • 19927 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Ближайшей ночью на востоке Украины, завтра днем - на западе ожидается кратковременный дождь, возможны грозы. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Синоптики дали дождливый прогноз на завтра: где ожидать осадков

Детали

По прогнозу погоды от синоптиков, ближайшей ночью в восточных, завтра днем в западных областях кратковременный дождь, местами грозы и порывы ветра 15-20 м/с, на остальной территории без осадков; температура ночью 7-12°, днем 20-25°.

26-27 мая в западных, северных и Винницкой областях небольшие, в четверг местами умеренные кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков; температура ночью 8-15°, днем 22-27°, в западных и северных областях 19-24°.

Дополнение

В Киевской области завтра без осадков. Температура ночью 9-12°, днем 20-23°.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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