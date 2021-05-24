Синоптики дали дождливый прогноз на завтра: где ожидать осадков
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Ближайшей ночью на востоке Украины, завтра днем - на западе ожидается кратковременный дождь, возможны грозы. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу погоды от синоптиков, ближайшей ночью в восточных, завтра днем в западных областях кратковременный дождь, местами грозы и порывы ветра 15-20 м/с, на остальной территории без осадков; температура ночью 7-12°, днем 20-25°.
26-27 мая в западных, северных и Винницкой областях небольшие, в четверг местами умеренные кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков; температура ночью 8-15°, днем 22-27°, в западных и северных областях 19-24°.
Дополнение
В Киевской области завтра без осадков. Температура ночью 9-12°, днем 20-23°.