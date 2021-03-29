Синоптики дали дощовий прогноз: де будуть опади

Деталі

За прогнозом синоптиків, завтра у західних та південних областях невеликий дощ, вночі на північному сході країни та в Карпатах невеликі опади, на решті території, 31 березня та 1 квітня в Україні без опадів.

Вітер переважно південно-західний, завтра на півдні та сході - північно-східний, 3-10 м/с.

Температура у найближчі дві доби вночі 0-5° тепла, на Лівобережжі та в Карпатах місцями 1-4° морозу; вдень 8-14° тепла; 1 квітня в Україні вночі 1-7° тепла, вдень 11-18°.

Доповнення

На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 1-5° тепла, вдень 9-12°.

За даними метеорологів, метеорологічна весна в Київ ще не прийшла, бо немає стійкого переходу середньодобової температури через 0 градусів.