Синоптики дали дождливый прогноз: где будут осадки
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Небольшие дожди во вторник, 30 марта, ожидаются на западе и юге Украины, на северо-востоке и в Карпатах ночью также осадки. Воздух днем прогреется больше, чем сегодня. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, завтра в западных и южных областях небольшой дождь, ночью на северо-востоке страны и в Карпатах небольшие осадки, на остальной территории, 31 марта и 1 апреля в Украине без осадков.
Ветер юго-западный, завтра на юге и востоке - северо-восточный, 3-10 м/с.
Температура в ближайшие двое суток ночью 0-5° тепла, на Левобережье и в Карпатах местами 1-4° мороза; днем 8-14° тепла; 1 апреля в Украине ночью 1-7° тепла, днем 11-18°.
Дополнение
В Киевской области завтра без осадков. Температура ночью 1-5° тепла, днем 9-12°.
По данным метеорологов, метеорологическая весна в Киев еще не пришла, потому что нет устойчивого перехода среднесуточной температуры через 0 градусов.