Синоптики дали дождливый прогноз: где будут осадки

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 41047 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 59195 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 106992 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 142818 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 194545 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 192976 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 278843 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 326203 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157825 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143127 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Синоптики дали дождливый прогноз: где будут осадки

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 марта. УНН. Небольшие дожди во вторник, 30 марта, ожидаются на западе и юге Украины, на северо-востоке и в Карпатах ночью также осадки. Воздух днем прогреется больше, чем сегодня. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, завтра в западных и южных областях небольшой дождь, ночью на северо-востоке страны и в Карпатах небольшие осадки, на остальной территории, 31 марта и 1 апреля в Украине без осадков.

Ветер юго-западный, завтра на юге и востоке - северо-восточный, 3-10 м/с.

Температура в ближайшие двое суток ночью 0-5° тепла, на Левобережье и в Карпатах местами 1-4° мороза; днем 8-14° тепла; 1 апреля в Украине ночью 1-7° тепла, днем 11-18°.

Дополнение

В Киевской области завтра без осадков. Температура ночью 1-5° тепла, днем 9-12°.

По данным метеорологов, метеорологическая весна в Киев еще не пришла, потому что нет устойчивого перехода среднесуточной температуры через 0 градусов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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