Сінгапур збільшує імпорт російської нафти – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Імпорт російської нафти в Сінгапур у першому кварталі 2023 року зріс майже втричі після того, як ЄС заборонив імпорт нафтопродуктів з росії, інформує Reuters, передає УНН.
Деталі
За цей період азійський нафтовий хаб імпортував 741 тис тонн російської нафти, що становить близько 23% від загального обсягу імпорту нафтопродуктів Сінгапуру. Про це свідчать підрахунки Reuters, зроблені на основі даних Enterprise Singapore.
У четвертому кварталі минулого року було імпортовано 261 тис. тонн.
Цитата
"ЄС заборонив імпорт російських нафтопродуктів з 5 лютого, а G7, ЄС і Австралія ввели обмеження на торгівлю російською нафтою з використанням західних кораблів і страхування в розмірі 45 дол. Обмеження, які змінили світові потоки торгівлі нафтою, спрямовані на обмеження доходів москви, водночас дозволяючи російським поставкам залишатися на ринку і утримувати світові ціни на нафту на низькому рівні", - зазначає агентство.
Загальний експорт сінгапурської нафти, яка може використовуватися для змішування палива, а також є ключовим інгредієнтом таких продуктів, як пластмаси та фарби, зріс до 946 тис тонн у першому кварталі цього року, що на 26% більше, ніж у четвертому кварталі 2022 року.
Доповнення
Ключовими покупцями нафти з Сінгапуру є Південна Корея, Китай, Тайвань і Японія, свідчать урядові дані.