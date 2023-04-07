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Сінгапур збільшує імпорт російської нафти – ЗМІ

Сінгапур збільшує імпорт російської нафти – ЗМІ

Київ • УНН

 • 864650 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Імпорт російської нафти в Сінгапур у першому кварталі 2023 року зріс майже втричі після того, як ЄС заборонив імпорт нафтопродуктів з росії, інформує Reuters, передає УНН.

Деталі

За цей період азійський нафтовий хаб імпортував 741 тис тонн російської нафти, що становить близько 23% від загального обсягу імпорту нафтопродуктів Сінгапуру. Про це свідчать підрахунки Reuters, зроблені на основі даних Enterprise Singapore.

У четвертому кварталі минулого року було імпортовано 261 тис. тонн.

Цитата

"ЄС заборонив імпорт російських нафтопродуктів з 5 лютого, а G7, ЄС і Австралія ввели обмеження на торгівлю російською нафтою з використанням західних кораблів і страхування в розмірі 45 дол. Обмеження, які змінили світові потоки торгівлі нафтою, спрямовані на обмеження доходів москви, водночас дозволяючи російським поставкам залишатися на ринку і утримувати світові ціни на нафту на низькому рівні", - зазначає агентство.

Загальний експорт сінгапурської нафти, яка може використовуватися для змішування палива, а також є ключовим інгредієнтом таких продуктів, як пластмаси та фарби, зріс до 946 тис тонн у першому кварталі цього року, що на 26% більше, ніж у четвертому кварталі 2022 року.

Доповнення

Ключовими покупцями нафти з Сінгапуру є Південна Корея, Китай, Тайвань і Японія, свідчать урядові дані.

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