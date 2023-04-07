Сингапур увеличивает импорт российской нефти - СМИ

Детали

За этот период азиатский нефтяной хаб импортировал 741 тыс тонн российской нефти, что составляет около 23% от общего объема импорта нефтепродуктов Сингапура. Об этом свидетельствуют подсчеты Reuters, сделанные на основе данных Enterprise Singapore.

В четвертом квартале прошлого года было импортировано 261 тыс. тонн.

Цитата

"ЕС запретил импорт российских нефтепродуктов с 5 февраля, а G7, ЕС и Австралия ввели ограничения на торговлю российской нефтью с использованием западных кораблей и страхование в размере 45 долл. Ограничения, которые изменили мировые потоки торговли нефтью, направлены на ограничение доходов москвы, в то же время позволяя российским поставкам оставаться на рынке и удерживать мировые цены на нефть на низком уровне", - отмечает агентство.

Общий экспорт сингапурской нефти, которая может использоваться для смешивания топлива, а также является ключевым ингредиентом таких продуктов, как пластмассы и краски, вырос до 946 тыс тонн в первом квартале этого года, что на 26% больше, чем в четвертом квартале 2022 года.

Дополнение

Ключевыми покупателями нефти из Сингапура являются Южная Корея, Китай, Тайвань и Япония, свидетельствуют правительственные данные.