Сингапур увеличивает импорт российской нефти - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Импорт российской нефти в Сингапур в первом квартале 2023 года вырос почти втрое после того, как ЕС запретил импорт нефтепродуктов из россии, информирует Reuters, передает УНН.
Детали
За этот период азиатский нефтяной хаб импортировал 741 тыс тонн российской нефти, что составляет около 23% от общего объема импорта нефтепродуктов Сингапура. Об этом свидетельствуют подсчеты Reuters, сделанные на основе данных Enterprise Singapore.
В четвертом квартале прошлого года было импортировано 261 тыс. тонн.
Цитата
"ЕС запретил импорт российских нефтепродуктов с 5 февраля, а G7, ЕС и Австралия ввели ограничения на торговлю российской нефтью с использованием западных кораблей и страхование в размере 45 долл. Ограничения, которые изменили мировые потоки торговли нефтью, направлены на ограничение доходов москвы, в то же время позволяя российским поставкам оставаться на рынке и удерживать мировые цены на нефть на низком уровне", - отмечает агентство.
Общий экспорт сингапурской нефти, которая может использоваться для смешивания топлива, а также является ключевым ингредиентом таких продуктов, как пластмассы и краски, вырос до 946 тыс тонн в первом квартале этого года, что на 26% больше, чем в четвертом квартале 2022 года.
Дополнение
Ключевыми покупателями нефти из Сингапура являются Южная Корея, Китай, Тайвань и Япония, свидетельствуют правительственные данные.