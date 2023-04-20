Сінгапур відновить страти після 6-місячної перерви
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Наступного тижня Сінгапур планує повісити свого громадянина за підбурювання до спроби контрабанди канабісу. Відновлення страт відбувається після піврічної паузи, заявили активісти у четвер. Про це пише АР, передає УНН.
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За словами активіста руху проти страти Кокіли Аннамала, сім'я 46-річного Тангараджу Суппіа була повідомлена в листі про те, що його буде страчено наступної середи.
За словами іншої активістки, Тангараджу було затримано у 2014 році за вживання наркотиків та неявку на допінг-контроль.
Пізніше він був пов'язаний із двома торговцями наркотиками за номером телефону, який використовувався для координації доставки канабісу. Високий суд визнав Тангараджу винним у змові з метою торгівлі 1 кілограмом канабісу і засудив його до обов'язкової страти у 2018 році.
Остання страта в Сінгапурі була проведена у жовтні 2022 року.
Додамо
У Сінгапурі, де діють суворі закони про наркотики, минулого року за злочини, пов'язані з наркотиками, стратили 11 людей.
Повішення одного конкретного малазійця викликало міжнародний резонанс, оскільки вважалося, що він розумово відсталий.
Це призвело до більш ретельного вивчення смертної кари в країні, і правозахисні групи назвали її кричущим порушенням міжнародних норм у галузі прав людини.
Але уряд Сінгапуру вважає, що це необхідно для захисту його громадян, і каже, що всі страчені мали належні правові процедури відповідно до закону.