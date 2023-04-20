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Сингапур возобновит казни после 6-месячного перерыва

Сингапур возобновит казни после 6-месячного перерыва

Киев • УНН

 • 541404 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. На следующей неделе Сингапур планирует повесить своего гражданина за подстрекательство к попытке контрабанды каннабиса. Возобновление казней происходит после полугодовой паузы, заявили активисты в четверг. Об этом пишет АР, передает УНН.

Детали

По словам активиста движения против казни Кокилы Аннамала, семья 46-летнего Тангараджу Суппиа была уведомлена в письме о том, что он будет казнен в следующую среду.

По словам другой активистки, Тангараджу был задержан в 2014 году за употребление наркотиков и неявку на допинг-контроль.

Позже он был связан с двумя торговцами наркотиками по номеру телефона, который использовался для координации доставки каннабиса. Высокий суд признал Тангараджу виновным в сговоре с целью торговли 1 килограммом каннабиса и приговорил его к обязательной смертной казни в 2018 году.

Последняя казнь в Сингапуре была проведена в октябре 2022 года.

Добавим

В Сингапуре, где действуют строгие законы о наркотиках, в прошлом году за преступления, связанные с наркотиками, казнили 11 человек.

Повешение одного конкретного малазийца вызвало международный резонанс, поскольку считалось, что он умственно отсталый.

Это привело к более тщательному изучению смертной казни в стране, и правозащитные группы назвали ее вопиющим нарушением международных норм в области прав человека.

Но правительство Сингапура считает, что это необходимо для защиты своих граждан, и говорит, что все казненные прошли  надлежащие правовые процедуры в соответствии с законом.

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