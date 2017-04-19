Сина, який напідпитку вбив рідну матір, засудили на 10 років
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Чоловіка, який у стані алкогольного сп’яніння наніс близько 30 смертельних ударів рідній матері, засуджено на Київщині до десяти років позбавлення волі. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури київської області.
"Чоловіка визнано винним у вказаному кримінальному правопорушенні та призначено максимальне покарання, згідно санкції інкримінованої статті, у виляді позбавлення волі строком на 10 років", - йдеться у повідомленні.
У грудні минулого року, 33-річний чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час сварки зі своєю матір’ю, умисно наніс останній не менше 30 ударів руками, ногами та металевим совком по різних частинах тіла. Внаслідок заподіяних тілесних ушкоджень потерпіла померла на місці події.
Сина-нелюда одразу було затримано правоохоронними органами. Дії чоловіка кваліфіковано за ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
За клопотанням Тетіївського відділу Білоцерківської місцевої прокуратури зловмисник під час досудового розслідування та судового розгляду перебував під вартою.
Як повідомляв УНН 19 квітня, у Києві в квартирі знайшли подружжя з вогнепальними пораненнями.