Сына, который по пьяни убил родную мать, приговорили к 10 годам тюрьмы

"Мужчина признан виновным в указанном уголовном правонарушении и ему назначено максимальное наказание, согласно санкции инкриминируемой статьи, в виде лишения свободы сроком на 10 лет", - говорится в сообщении.

В декабре прошлого года, 33-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры со своей матерью, умышленно нанес последний не менее 30 ударов руками, ногами и металлическим совком по различным частям тела. Вследствие причиненных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Сын-изверг сразу был задержан правоохранительными органами. Действия мужчины квалифицированы по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

По ходатайству Тетиевского отдела Белоцерковской местной прокуратуры злоумышленник во время досудебного расследования и судебного рассмотрения находился под стражей.

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