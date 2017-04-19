Сына, который по пьяни убил родную мать, приговорили к 10 годам тюрьмы

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 32824 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 100066 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 151305 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114439 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115246 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111767 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103737 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106893 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103425 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152313 просмотра

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КИЕВ. 19 апреля. УНН. Мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения нанес около 30 смертельных ударов родной матери, осужден в Киевской области на десять лет лишения свободы. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

"Мужчина признан виновным в указанном уголовном правонарушении и ему назначено максимальное наказание, согласно санкции инкриминируемой статьи, в виде лишения свободы сроком на 10 лет", - говорится в сообщении.

В декабре прошлого года, 33-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры со своей матерью, умышленно нанес последний не менее 30 ударов руками, ногами и металлическим совком по различным частям тела. Вследствие причиненных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Сын-изверг сразу был задержан правоохранительными органами. Действия мужчины квалифицированы по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

По ходатайству Тетиевского отдела Белоцерковской местной прокуратуры злоумышленник во время досудебного расследования и судебного рассмотрения находился под стражей.

Как сообщал УНН 19 апреля, в Киеве в квартире нашли супругов с огнестрельными ранениями.

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